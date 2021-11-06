Губерниев: на данный момент российские пляжные футболисты лучшие в мире

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от победы сборной России над командой Ирана (3:2) в финале Межконтинентального кубка по пляжному футболу.
Губерниев: на данный момент российские пляжные футболисты лучшие в мире
  • РИА Новости

«А как могут по-другому выступать чемпионы мира? После того как следующий турнир после победы в финале пляжного чемпионата мира мы проиграли, игроки реализовали свои лучшие качества во главе с блестящим тренером. Наши пляжники голодны до побед. Ими можно только гордиться. Слежу за парнями, передаю им привет, они большие молодцы. Уровень мастерства свой поддержали. Видно, что у этой команды большой потенциал, они могут ещё лучше играть. Казалось бы, лучше некуда, всё-таки уже чемпионы мира. На данный момент российские пляжные футболисты лучшие в мире, однозначно», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Россияне в четвёртый раз в истории стали победителями Межконтинентального кубка.

Ранее сообщалось, что сборная России стала победителем Межконтинентального кубка по пляжному футболу.

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