Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Польшу в первом туре Евролиги

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В матче группового этапа Евролиги по пляжному футболу сборная России одержала победу над командой Польши.
Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Польшу в первом туре Евролиги
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Встреча завершилась крупной победой россиян — 7:2. В составе российской национальной команды дубли на счету Бориса Никонорова и Дениса Пархоменко, также забивали Артур Папоротный, Алексей Макаров и Фёдор Земсков.

В следующем туре группового этапа Евролиги сборная России встретится с Белоруссией. Матч состоится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по пляжному футболу победила Украину в суперфинале Евролиги.

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