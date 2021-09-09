Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Польшу в первом туре Евролиги

В матче группового этапа Евролиги по пляжному футболу сборная России одержала победу над командой Польши.

Встреча завершилась крупной победой россиян — 7:2. В составе российской национальной команды дубли на счету Бориса Никонорова и Дениса Пархоменко, также забивали Артур Папоротный, Алексей Макаров и Фёдор Земсков.

В следующем туре группового этапа Евролиги сборная России встретится с Белоруссией. Матч состоится 10 сентября.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по пляжному футболу победила Украину в суперфинале Евролиги.