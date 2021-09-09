Мужская сборная России по пляжному футболу обыграла Польшу в первом туре Евролиги
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Встреча завершилась крупной победой россиян — 7:2. В составе российской национальной команды дубли на счету Бориса Никонорова и Дениса Пархоменко, также забивали Артур Папоротный, Алексей Макаров и Фёдор Земсков.
В следующем туре группового этапа Евролиги сборная России встретится с Белоруссией. Матч состоится 10 сентября.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по пляжному футболу победила Украину в суперфинале Евролиги.