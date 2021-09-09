Женская сборная России по пляжному футболу победила Украину в суперфинале Евролиги

Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Украины в матче первого тура группового этапа суперфинала Евролиги.

Встреча проходила в Португалии и завершилась со счётом 4:2.

В составе сборной России дублем отметилась Анна Петрова. Ещё по одному мячу забили Яна Зубилова и Анна Акылбаева. У команды Украины голы на счету Марианны Крамны и Марии Тихоновой.

Таким образом, Россия набрала три очка и расположилась на первом месте в группе А.

Ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».