В Москве состоялся Интерконтинентальный кубок по футволею
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Турнир проходил 11—12 декабря в ЦПВС «Лето». В нём принимали участие команды из 11 стран: Испании, Чили, Белоруссии, Казахстана, Германии, Молдовы, Азербайджана, Греции, Италии, Франции и России.
Победу одержала итальянская пара Федерико Якопуччи — Марко Грациани. Вторыми стали Яннис Тсуорис из Греции и Дэнис Перрейра Бланко из Испании. Третье место — у Якоба Домке и Нильса Келлера из Германии.
Лучший результат среди россиян показали Денис Пархоменко и Владислав Смертин, которые проиграли соперникам из Германии в 1/4 финала.
Ранее сообщалось, что Лихачёв признан лучшим тренером года в пляжном футболе.