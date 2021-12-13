В Москве состоялся Интерконтинентальный кубок по футволею

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Интерконтинентальный кубок по футволею прошёл в России в рамках Московских пляжных игр «Комус».
В Москве состоялся Интерконтинентальный кубок по футволею
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Турнир проходил 11—12 декабря в ЦПВС «Лето». В нём принимали участие команды из 11 стран: Испании, Чили, Белоруссии, Казахстана, Германии, Молдовы, Азербайджана, Греции, Италии, Франции и России.

Победу одержала итальянская пара Федерико Якопуччи — Марко Грациани. Вторыми стали Яннис Тсуорис из Греции и Дэнис Перрейра Бланко из Испании. Третье место — у Якоба Домке и Нильса Келлера из Германии.

Лучший результат среди россиян показали Денис Пархоменко и Владислав Смертин, которые проиграли соперникам из Германии в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что Лихачёв признан лучшим тренером года в пляжном футболе.

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