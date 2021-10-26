Старт клубного ЧМ по пляжному футболу перенесён на день раньше из-за пандемии

Старт клубного чемпионата мира по пляжному футболу перенесён с 27 на 26 октября из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Нам сказали, что есть большие опасения закрытия турнира в любой момент, поэтому было решено стартовать сегодня», — цитирует главного тренера московского «Локомотива» Илью Леонова ТАСС.

Клубный чемпионат мира должен был стартовать 27 октября и завершиться 30 октября. Теперь же матчи начнутся 26-го числа, а последний день турнира перенесён на 28 октября.

Ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве 27—30 октября.