Старт клубного ЧМ по пляжному футболу перенесён на день раньше из-за пандемии

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Старт клубного чемпионата мира по пляжному футболу перенесён с 27 на 26 октября из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Старт клубного ЧМ по пляжному футболу перенесён на день раньше из-за пандемии
  • © РФС

«Нам сказали, что есть большие опасения закрытия турнира в любой момент, поэтому было решено стартовать сегодня», — цитирует главного тренера московского «Локомотива» Илью Леонова ТАСС.

Клубный чемпионат мира должен был стартовать 27 октября и завершиться 30 октября. Теперь же матчи начнутся 26-го числа, а последний день турнира перенесён на 28 октября.

Ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве 27—30 октября.

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