Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве 27—30 октября

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Клубный чемпионат мира по пляжному футболу состоится в Москве 27—30 октября, заявили в пресс-службе турнира.
Клубный чемпионат мира по пляжному футболу пройдёт в Москве 27—30 октября
  • © beachsoccer.com

Mundialito de Clubes впервые прошёл в Бразилии в 2011 году. В Москве он будет проведён в третий раз подряд. Впервые мастеров пляжного футбола примет «ЦСКА Арена».

«С 27 по 29 октября пройдёт групповой этап, а на 30 октября запланированы финал, матч за третье место, а также поединки за пятое и седьмое места», — рассказали в пресс-службе.

Участниками турнира станут московские команды «Спартак» и «Локомотив», «Брага» (Португалия), «Леванте» (Испания), «Васко да Гама» (Бразилия), «Токио Верди» (Япония), «Насьональ» (Парагвай), «Динамо Минск» (Белоруссия).

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