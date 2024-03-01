FC Lokomotiv и Peñarol вышли в финал фиджитал-футбола на Играх Будущего

Завершились матчи 1/2 финала турнира по дисциплине «Газпром фиджитал-футбол» на Играх Будущего, которые в эти дни проходят в Казани.

После цифрового этапа «железнодорожники» вышли на реальный газон с отрывом в четыре мяча и смогли удержать преимущество, несмотря на прессинг со стороны Phoenix.



Результаты 1/2 финала:

FC Lokomotiv (Россия) — Phoenix (Россия) — 8:4 (7:3 симулятор, 1:1 спорт);

Peñarol (Уругвай) — México Quetzales (Мексика) — 7:5 (5:3, 2:2).

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.