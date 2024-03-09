Голы Чавеса и Тюкавина позволили «Динамо» обыграть «Ахмат» в 20-м туре РПЛ

«Динамо» одержало победу над «Ахматом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 2:0.

Голами в составе победителей отметились Луис Чавес и Константин Тюкавин на 39-й и 62-й минутах.

Игрок гостей Евгений Харин был удалён в добавленное к первому тайму время.

Таким образом, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Ахмат» — 12-й (20 баллов).

Ранее сообщалось, что четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией.