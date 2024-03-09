Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией
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В список вошли четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ): Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»).
Позднее тренерский штаб дополнит состав футболистами из местного чемпионата.
Встреча между командами пройдёт 25 марта в Москве. Начало — в 14:00 мск.
Ранее сообщалось, что сербский футболист Саша Зделар назвал братским матч со сборной России.