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Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией

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Пресс-служба сборной Парагвая опубликовала список игроков, выступающих в зарубежных лигах, которые примут участие в товарищеском матче с Россией.
Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией
  • Gettyimages.ru

В список вошли четыре игрока из Российской премьер-лиги (РПЛ): Хуниор Алонсо («Краснодар»), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Роберто Фернандес («Динамо») и Хесус Медина («Спартак»).

Позднее тренерский штаб дополнит состав футболистами из местного чемпионата.

Встреча между командами пройдёт 25 марта в Москве. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что сербский футболист Саша Зделар назвал братским матч со сборной России.

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