Четыре игрока из РПЛ вызваны в сборную Парагвая на товарищеский матч с Россией

Пресс-служба сборной Парагвая опубликовала список игроков, выступающих в зарубежных лигах, которые примут участие в товарищеском матче с Россией.

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