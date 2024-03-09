Сербский футболист Зделар назвал братским матч со сборной России
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«Матч со сборной России — это супер, потому что я буду играть против Ванька (Облякова), Игоря (Дивеева), Фёдора (Чалова). Такой братский матч. Да, нужно просто играть. Я чувствую, что будет игра как будто в Сербии», — цитирует Зделара ТАСС.
28-летний хавбек сообщил, что пока не знает, попадёт ли в окончательный состав сборной.
«Но это очень хорошо для меня. Потому что я не был в сборной три-четыре года, я рад, что могу вернуться», — добавил Зделар.
Товарищеский матч сборных России и Сербии пройдёт 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Игра начнётся в 20:00 мск.
Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица поделился мнением о товарищеском матче со сборной России.