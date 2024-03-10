RT в Telegram
Подпишись

Муравьёв: Личка — достаточно профессиональный тренер, «Динамо» повезло с ним

Короткая ссылка
Бывший гендиректор московского «Динамо» Евгений Муравьёв высказался о главном тренере столичного клуба Марцеле Личке.
Муравьёв: Личка — достаточно профессиональный тренер, «Динамо» повезло с ним
  • Gettyimages.ru

«Личка — достаточно профессиональный тренер. «Динамо» повезло с ним. Он давно выстроил игру. Даже с проблемами с составом, которые сегодня есть, она сохраняется. Таких тренеров у нас немного. Он достоин, чтобы с ним работать и дальше», — приводит слова Муравьёва «РБ Спорт».

«Динамо» в матче 20-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» нанесло поражение «Ахмату» со счётом 2:0.

Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Команда из Грозного (20 баллов) — 12-е. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40).

Ранее в «Динамо» сообщили, что предложат Марцелу Личке новый контракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить