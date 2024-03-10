Муравьёв: Личка — достаточно профессиональный тренер, «Динамо» повезло с ним

Бывший гендиректор московского «Динамо» Евгений Муравьёв высказался о главном тренере столичного клуба Марцеле Личке.

«Личка — достаточно профессиональный тренер. «Динамо» повезло с ним. Он давно выстроил игру. Даже с проблемами с составом, которые сегодня есть, она сохраняется. Таких тренеров у нас немного. Он достоин, чтобы с ним работать и дальше», — приводит слова Муравьёва «РБ Спорт».

«Динамо» в матче 20-го тура в Москве на стадионе «ВТБ Арена» нанесло поражение «Ахмату» со счётом 2:0.

Бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. Команда из Грозного (20 баллов) — 12-е. Лидирует в чемпионате «Зенит» (40).

Ранее в «Динамо» сообщили, что предложат Марцелу Личке новый контракт.