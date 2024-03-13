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Сёмин — об увольнении Ивича: по всей видимости, задачи не до конца были выполнены

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на информацию, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич покинул свой пост.
Сёмин — об увольнении Ивича: по всей видимости, задачи не до конца были выполнены
  • РИА Новости

«Галицкий — единственный руководитель, поэтому он принимает решения. У тренера всегда есть задачи, которые нужно выполнять. По всей видимости, задачи не до конца были выполнены: поражение в Кубке и потеря лидирующей позиции в чемпионате», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.

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