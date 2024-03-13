Аршавин — об увольнении Ивича из «Краснодара»: всё можно было исправить

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался об уходе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича со своего поста.

«Отставка неожиданна, команда находится всего в одном очке до первого места. Одно очко — это не такое большое отставание, и всё можно было исправить. Что касается игры и результата, то, я думаю, Сергей Николаевич Галицкий готов был бы потерпеть, если бы ему привезли чемпионство в конце сезона», — приводит слова Аршавина РБК.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского тренера. Ивич возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. «Быки» должны выплатить специалисту €1,5 млн за расторжение соглашения.

Накануне краснодарская команда проиграла «Химкам» и вылетела из Кубка России (0:2). В Российской премьер-лиге «быки» идут на втором месте.

Ранее спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал информацию об уходе Ивича со своего поста.