«Никакого логического объяснения»: Ивич уволен с поста главного тренера «Краснодара» после вылета клуба из Кубка России

«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Владимиром Ивичем после поражения от «Химок» и вылета из Кубка России. В чемпионате страны коллектив продолжает бороться за первое место, всего на очко отставая от «Зенита». Теперь сербский специалист может возглавить «Спартак», а на его место вновь претендует Мурад Мусаев, сообщают СМИ.

Футбольный «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Эта новость стала полной неожиданностью не только для болельщиков «быков», но и для экспертов. Ведь команда всего на очко отстаёт от «Зенита» в борьбе за чемпионство, а на зимнюю паузу и вовсе уходила, расположившись на первом месте. А по статистике, за последние десять чемпионатов России лишь раз лидер по итогам первой части турнира не завоёвывал в итоге золото.

При этом сербский специалист стал вторым наставником в истории южан по проценту побед в матчах РПЛ (52%). Только при Олеге Кононове чёрно-зелёные выигрывали чаще — 53%.

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Конечно, последние матчи «Краснодар» провёл не так хорошо, как хотелось бы руководству. В РПЛ последовали домашняя ничья с «Рубином» (1:1) и гостевое поражение от «Ростова» (1:2). Однако с командой Валерия Карпина было непросто и в первом круге, когда «быки» победили со счётом 3:2, а в этот раз весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления Олакунле Олусегуна. А казанцы отличаются умением качественно играть в обороне, взломать которую удаётся редко. В прошлом году подопечные Рашида Рахимова выдали серию из восьми встреч, в которых не пропустили ни одного мяча.

Тем не менее слухи о возможной отставке Ивича появились ещё до «судьбоносного» матча Кубка России с «Химками» (0:2). Отмечалось, что в случае поражения от подмосковного клуба серб может потерять своё место, несмотря на предыдущие успехи. Именно так всё в итоге и произошло. Хотя сразу после игры в это мало кто верил — даже главный тренер соперника Андрей Талалаев.

«Глупости! У них разумное руководство», — отметил специалист в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Не увидели спортивных оснований для расторжения контракта с Ивичем и другие эксперты. Вылет из Кубка России, по мнению многих, стал только поводом, поскольку «Краснодару» объективно было бы сложно одновременно бороться на двух фронтах и логично сконцентрироваться на чемпионате. Ведь, в отличие от своего основного конкурента — «Зенита», «быки» практически не усилились в межсезонье.

«Я искренне не понимаю руководителей «Краснодара». Какими критериями они руководствуются при назначении тренера, а затем и при его отставке? Команда успешно выступает в этом сезоне, но Ивича увольняют.

Не исключаю, что там могли быть какие-то разборки, мужской разговор на повышенных тонах. Но хочу отметить, что Сергей Галицкий для меня уважаемый человек, который многое сделал для футбола в стране, и его решения всегда имели какую-то логику. В увольнении серба я её не вижу, это абсолютно нелогично», — заявил RT тренер Валерий Непомнящий.

Комментатор Василий Уткин также считает, что, скорее всего, причиной увольнения стали взаимоотношения внутри.

«Никакого логического объяснения отставке Ивича нет. Ну так не бывает в борьбе за чемпионство. Значит, причины во внутреннем конфликте», — написал Уткин в Telegram-канале.

На это обращают внимание и футбольные инсайдеры. Рассказывают, что владельцу «Краснодара» Сергею Галицкому не нравилась слишком осторожная игра, которую показывала его команда. Однако первое место в турнирной таблице РПЛ просто не давало ему возможности сменить наставника. А последние три матча как раз этот повод подарили.

По другой версии, конфликт был куда более явным и прозаичным. Проблемы между руководством «Краснодара» и Ивичем обострились после ничьей с «Рубином». Якобы генеральный директор клуба Владимир Хашиг зашёл в раздевалку и начал ругать футболистов. Это не понравилось главному тренеру, и он потребовал от функционера покинуть помещение. А после поражения от «Ростова» Ивич ответил на грубость со стороны Галицкого, попросив владельца следить за своим языком. Всё это и вылилось в увольнение наставника после вылета из Кубка России.

Впрочем, без работы Ивич, получивший от «Краснодара» компенсацию — €1,5 млн за досрочное расторжение контракта, явно не останется. По слухам, специалистом уже несколько месяцев интересуется «Спартак», который рассматривает серба в качестве замены Гильерме Абаскалю. И в последнее время на фоне нестабильной игры красно-белых подобные разговоры стали вестись всё чаще. Такой вариант развития событий не стал исключать экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Верю ли в Ивича в «Спартаке»? Не могу сказать. В «Спартаке» много чудес происходит постоянно», — сказал Сёмин.

Ну а основным кандидатом на пост главного тренера «Краснодара» называется Мурад Мусаев, который руководил командой с 2018 по 2021 год. При нём «быки» дважды выиграли бронзовые медали РПЛ и впервые в истории выступили в Лиге чемпионов. Однако последний сезон команда провалила, заняв только десятое место. Сейчас специалист работает в азербайджанском «Сабахе». Также среди претендентов на место Ивича числятся Андрей Талалаев и Николай Писарев.

Неожиданное и импульсивное решение Галицкого в данном случае, конечно же, на руку основным конкурентам «Краснодара» в чемпионской гонке. Ведь за паузу на матчи сборной, которая начинается после встреч Кубка России, команда не успеет перестроиться под новые требования. А впереди у «быков» принципиальные встречи с «Зенитом» и всеми московскими командами, за исключением ЦСКА. При этом отрыв от «Динамо», которое идёт третьим, — всё то же одно очко.