Карпов: Талалаев может стать главным тренером «Краснодара»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев может возглавить «Краснодар».

Руководство клуба рассматривает тренера подмосковной команды в качестве замены Владимиру Ивичу в случае ухода серба в столичный «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации «РБ Спорт», «быки» могут отправить Ивича в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский тренер возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее Ивич отреагировал на слухи о возможном переходе в московский «Спартак».