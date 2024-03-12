RT в Telegram
Подпишись

Карпов: Талалаев может стать главным тренером «Краснодара»

Короткая ссылка
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев может возглавить «Краснодар».

Руководство клуба рассматривает тренера подмосковной команды в качестве замены Владимиру Ивичу в случае ухода серба в столичный «Спартак», сообщает журналист Иван Карпов.

По информации «РБ Спорт», «быки» могут отправить Ивича в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский тренер возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее Ивич отреагировал на слухи о возможном переходе в московский «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить