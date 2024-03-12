Ивич заявил, что узнал от журналистов об интересе «Спартака»
«Я узнал это только сейчас. Сконцентрирован на своей работе тренера, пытаюсь выжать из игроков максимум, улучшить команду. Это мой ответ, я ни с кем из команды не говорил по этому поводу», — цитирует Ивича «Матч ТВ».
По информации «РБ Спорт», «быки» могут отправить специалиста в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.
Сербский тренер возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.
Ранее Ивич заявил, что перевыполняет задачи, которые изначально ставило перед ним руководство.