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Ивич заявил, что узнал от журналистов об интересе «Спартака»

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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич отреагировал на слухи о возможном переходе в московский «Спартак».

«Я узнал это только сейчас. Сконцентрирован на своей работе тренера, пытаюсь выжать из игроков максимум, улучшить команду. Это мой ответ, я ни с кем из команды не говорил по этому поводу», — цитирует Ивича «Матч ТВ». 

По информации «РБ Спорт», «быки» могут отправить специалиста в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский тренер возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее Ивич заявил, что перевыполняет задачи, которые изначально ставило перед ним руководство.

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