Ивич считает, что перевыполняет задачи руководства в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что перевыполняет задачи, которые изначально ставило перед ним руководство.

«Мы работаем психологически с игроками, и я очень-очень рад, что после шести-семи месяцев мы находимся на той позиции, на которой находимся. В июне цель, которую поставил передо мной клуб, была абсолютно другой. Игроки сделали большое дело», — заявил Ивич РИА Новости.

По информации «РБ Спорт», «быки» могут отправить специалиста в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский тренер возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее Ивич высказался о возможном уходе из клуба.