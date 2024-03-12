RT в Telegram
Подпишись

Ивич считает, что перевыполняет задачи руководства в «Краснодаре»

Короткая ссылка
Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что перевыполняет задачи, которые изначально ставило перед ним руководство.

«Мы работаем психологически с игроками, и я очень-очень рад, что после шести-семи месяцев мы находимся на той позиции, на которой находимся. В июне цель, которую поставил передо мной клуб, была абсолютно другой. Игроки сделали большое дело», — заявил Ивич РИА Новости. 

По информации «РБ Спорт», «быки» могут отправить специалиста в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский тренер возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее Ивич высказался о возможном уходе из клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить