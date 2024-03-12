Ивич: если в «Краснодаре» решат, что мне надо уйти, — окей

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о возможном уходе из клуба.

«У клуба есть владелец, президент, тренер и игроки. Решают владелец и президент. Если клуб решит, что мне надо уйти, то окей. Мой контракт до 31 декабря 2024 года», — цитирует Ивича «Чемпионат».

Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» может отправить Ивича в отставку в случае поражения в Кубке России. Отмечается, что окончательного решения ещё нет.

Сербский специалист возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Он заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее брат Ивича опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».