На перепутье: как поражение от «Факела» породило волну слухов о возможной отставке Абаскаля из «Спартака»

В СМИ обсуждают информацию о том, что Гильермо Абаскаль в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Спартака». Одним из главных кандидатов на замену называют наставника «Краснодара» Владимира Ивича. В качестве других вариантов рассматриваются фамилии поработавших с красно-белыми Станислава Черчесова и Валерия Карпина. Однако первый отверг эту информацию. А в «Ростове» подчеркнули, что десятикратные чемпионы России не контактировали с ними по поводу будущего рулевого.

«Спартак» в нынешнем сезоне регулярно бросает то в жар, то в холод. Москвичи могут выиграть несколько матчей подряд, а затем допустить пару неожиданных осечек. Неудивительно, что и 2024-й они начали в схожей манере. В первом туре после рестарта чемпионата красно-белые дали бой «Зениту» и едва не добились победы. Однако спустя всего неделю провалили домашнее противостояние с «Факелом» в Лужниках и опустились на шестое место.

Очередная неудача породила волну слухов об отставке Гильермо Абаскаля. Сам он на пресс-конференции выглядел раздражённым и списал всё на индивидуальные ошибки подопечных.

«Две помарки, потеря концентрации, пенальти и автогол. Из-за этого уступили. Не выиграли потому, что не забили, не шли на соперника, медленно передавали мяч, были недостаточно хороши при использовании вингеров в финальной трети», — посетовал специалист.

Не обошлось и без разговора о его уходе. На вопрос одного из журналистов, почему без него команда играет лучше (наставник пропускал дерби в Санкт-Петербурге из-за дисквалификации), тот посоветовал корреспонденту поинтересоваться у своей супруги, лучше ли ей без него. А когда другой репортёр бросил вдогонку, не кажется ли Абаскалю, что его брак с клубом, выражаясь фигурально, трещит по швам, тренер перевёл тему.

Мнения о будущем Гильермо разделились. Некоторые считают, что его необходимо увольнять прямо сейчас, поскольку для столичного коллектива розыгрыш РПЛ фактически завершён. Пока он даже не попадает в топ-5 и отстаёт от «Динамо», расположившегося на третьей позиции, на семь очков.

При этом у красно-белых крайне непростой график оставшихся встреч, ведь им ещё предстоит сойтись и с бело-голубыми, и с ЦСКА, и с «Локомотивом», и с «Краснодаром», и с набравшим ход «Ростовом». А ещё они всего четыре тура проведут в домашних стенах. Соответственно, есть возможность, не дожидаясь окончания сезона, поменять рулевого, чтобы новый получил больше времени на адаптацию и знакомство с игроками.

Есть и те, кто думает, что Абаскаля не следует трогать. К тому же «Спартак» ещё продолжает выступление в Пути РПЛ Кубка России и вполне способен завоевать трофей. В первом матче стартового раунда плей-офф он на выезде уступил «Оренбургу», но может исправить ситуацию в ответном.

В руководстве десятикратных чемпионов страны ещё зимой чётко дали понять, что держат в голове разные варианты.

«С одной стороны, никакие решения на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой — это футбол. Здесь всё может пойти не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому развитию событий. Поэтому считаю правильным иметь план Б. Россиянин или иностранец? Неважно, какой паспорт. Важно, какими профессиональными и личностными качествами обладает человек и насколько вписывается в нашу философию», — приводит слова генерального директора москвичей Олега Малышева «РБК-Спорт».

Поражение от «Факела» только подогрело интерес к данной теме. Одним из первых её поднял известный инсайдер Иван Карпов. По его информации, 11 марта у председателя совета директоров «Спартака» Александра Матыцына должна была состояться встреча со Станиславом Черчесовым. Уход же Абаскаля якобы является решённым вопросом.

Бывший наставник сборной России остаётся без работы после отставки из «Ференцвароша» в прошлом году. Однако его фамилия регулярно упоминается в связи с теми или иными отечественными грандами. Посмотреть на очередное возвращение опытного специалиста в родной коллектив было бы интересно. Он уже возглавлял его в 2007—2008 годах и привёл к завоеванию серебряных медалей. С тех пор специалист только прибавил в опыте и мастерстве. Правда, сам он опроверг факт переговоров с клубом.

«В 20-м туре РПЛ я побывал на матчах «Динамо» — «Ахмат» и «Локомотив» — «Сочи», а вот в «Лужники» на «Спартак» не ездил. Ни с кем из руководства красно-белых в последнее время не общался, на сегодняшний день о какой-то встрече со мной ничего не знаю. Не хотелось бы читать о себе то, чего нет», — цитирует Черчесова СЭ.

Куда больше слухов ходит о Владимире Ивиче. Как пишут СМИ, москвичи якобы общались с наставником «Краснодара» ещё в ноябре, а в роли связующего звена выступал его брат Илья. Согласно другим сведениям, посредники серба сами выходили на десятикратных чемпионов России.

Параллельно серб столкнулся со сложностями в нынешнем коллективе. Южане в первых двух матчах национального первенства в 2024-м набрали всего очко и пропустили на вершину таблицы «Зенит». Воспользовалось их осечками и «Динамо», сократившее отставание до минимума. На фоне не самых радужных результатов в «Краснодаре» задумались об отставке наставника, если команда уступит ещё и «Химкам» в грядущем поединке Кубка России.

Таким образом, специалист может стать свободным агентом и подписать соглашение со «Спартаком». Но не совсем понятно, нужен ли такой тренер москвичам, ведь при нём они вряд ли будут демонстрировать яркий, зрелищный футбол. Пока же брат Ивича по примеру Черчесова опроверг слухи.

«Спартак» не связывался со мной по поводу возможного назначения Владимира в ноябре. Сейчас контактов тоже не было. Данная информация — неправда», — заверил он.

В качестве ещё одного кандидата называется Валерий Карпин. Это особенный тренер для клуба, ведь он не только провёл более 150 матчей во главе столичной команды, но и занимал должность генерального директора. Но москвичи не готовы соглашаться на совмещение рулевым постов в клубе и сборной России.

«Важно понимать, в руководстве «Спартака» имеются разные мнения насчёт того, кто должен тренировать команду. Пока главным остаётся Абаскаль, но в клубе думают, кто способен заменить испанца в случае ухода. Кандидатура Марко Николича не рассматривается. «Спартаку» было бы интересно заполучить Карпина. Тем более прежнего босса — Леонида Федуна — нет, поэтому нет преград для возвращения. Но здесь встанет вопрос совмещения постов в команде и сборной. В столичном клубе на это смотрят негативно», — сообщил источник «Матч ТВ».

В свою очередь, спортивный директор южан Алексей Рыскин подчеркнул, что никаких контактов с коллегами из Москвы у него не было.

Менее очевидным вариантом кажется Игорь Осинькин, хотя его фамилия не в первый раз фигурирует в прессе применительно к гранду. В «Крыльях Советов» он зарекомендовал себя как мастер по развитию талантливой молодёжи. При нём из Самары уехали на повышение Сергей Пиняев, Антон Зиньковский, Владислав Сарвели и другие. Однако в столице ему предстоит трудиться с разношёрстной бригадой звёзд. Далеко не у всех талантливых наставников, проявивших себя в регионах, это получается. Показателен пример Олега Кононова, который добился успехов с тульским «Арсеналом», но в «Спартаке» провалился.

Маловероятно и возвращение в Россию Марко Николича, хотя он, по данным СМИ, готов к этому. Якобы главным плюсом специалиста в отечественном коллективе считают умение работать в кризисных ситуациях. В 2020-м серб пришёл на смену Юрию Сёмину в «Локомотиве» и смог сохранить железнодорожников на плаву. Однако, как отмечается, встреча между представителями сторон до сих пор не состоялась.