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Салихова — о Черчесове в «Спартаке»: это как на «тойоту» поставить колёса от жигулей

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на то, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить московский клуб.

«Черчесов? Зачем тогда Амарал? И как вместе уживутся Черчесов, Амарал и Павел Андреев? Что у них в спортивной стратегии написано вообще? Это как на «тойоту» поставить колёса от жигулей, а руль — от трактора», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба. Отмечается, что сегодня один из кандидатов на пост наставника команды — Станислав Черчесов — проведёт встречу с руководителями клуба.

Ранее Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».

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