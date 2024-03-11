РБК: «Спартак» рассматривает Черчесова и трёх иностранцев на замену Абаскалю

Стало известно, что «Спартак» сформировал шорт-лист с кандидатами на возможную замену главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

Как сообщает РБК, список возглавил экс-наставник сборной России Станислав Черчесов. Также в шорт-лист попали три иностранных специалиста, чьи фамилии не называются. Нового главного тренера красно-белых в случае увольнения Абаскаля будет выбирать совет директоров.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».