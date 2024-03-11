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Sport24: Осинькин является одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин может занять аналогичную должность в «Спартаке».

Как сообщает Sport24, кандидатуру Осинькина пытаются продвинуть несколько лиц в структуре клуба.

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал информацию касательно возможного увольнения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

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