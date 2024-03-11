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Давыдов: пора увольнять Абаскаля, в «Спартаке» вижу Карпина или Черчесова

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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал информацию касательно возможного увольнения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Мне кажется, пора увольнять Абаскаля. Думаю, всё решит кубковая игра с «Оренбургом». Кроме Карпина и Черчесова, в «Спартаке» никого не вижу. Ивич? Он не нужен команде. Только Карпин или Черчесов. Надо копнуть глубже, рыба гниёт с головы», — приводит слова Давыдова «РБ Спорт».

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Гильермо Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».

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