Червиченко: информация об Ивиче в «Спартаке» — бред собачий

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может возглавить столичный клуб.

«Информация об Ивиче в «Спартаке» — бред собачий. Человек прекрасно себя чувствует в «Краснодаре», идёт в лидерах, борется за чемпионство. Зачем ему этот «Спартак»? Чтобы потратить в три раза больше нервных клеток? Это какое-то сектантство», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, сегодня один из кандидатов на пост наставника команды — Станислав Черчесов — проведёт встречу с руководителями клуба.

Ещё одним претендентом, как сообщал Карпов, является главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

Ивич возглавил краснодарскую команду 4 января 2023 года. Серб заключил контракт с российским клубом на два года.

Ранее брат Ивича опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».