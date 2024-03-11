RT в Telegram
Подпишись

Быстров: Абаскаль не оправдал надежд и доверия

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Всё равно кто! Главное, не Абаскаль! Какая уже разница? Понятно, что он не оправдал надежд и доверия», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить