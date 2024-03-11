Быстров: Абаскаль не оправдал надежд и доверия

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Всё равно кто! Главное, не Абаскаль! Какая уже разница? Понятно, что он не оправдал надежд и доверия», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

По информации Ивана Карпова в Telegram-канале, «Спартак» принял решение отправить Абаскаля в отставку с поста главного тренера клуба.

34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 31 очком по итогам 20 туров РПЛ занимает шестое место.

Ранее бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что может возглавить «Спартак».