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Талалаев: «Краснодар» позволяет себе в обороне определённые вольности

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о шансах клуба в Кубке России и назвал недостаток «Краснодара».
Талалаев: «Краснодар» позволяет себе в обороне определённые вольности
  • РИА Новости

«Мы их уже обыгрывали в марте несколько раз. Знаем, что они очень любят играть в атаку, но позволяют себе в обороне определённые вольности. Насколько далеко «Химки» могут забраться? Мы не загадываем. Ставим задачу на каждую игру», — заявил Талалаев СЭ.

12 марта стало известно, что специалист подмосковной команды может возглавить «быков» в случае ухода Владимира Ивича с поста.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении сербского специалиста. Тренер возглавлял краснодарскую команду с 4 января 2023 года. Его контракт был заключён на два года. Накануне «Краснодар» проиграл «Химкам» и вылетел из Кубка России (0:2). В РПЛ команда идёт на втором месте.

Ранее сообщалось, что Мурад Мусаев может стать главным тренером «Краснодара» до конца сезона.

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