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«Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

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«Балтика» одержала победу над «Локомотивом» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
«Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
  • РИА Новости

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы — 7-6. Таким образом, команда вышла в полуфинал Пути РПЛ.

В составе хозяев голом на третьей минуте отметился Наир Тикнизян. За гостей забил Данила Козлов (53-я).

Счёт первой игры — 2:2.

Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» больше 15 лет не проигрывает дома в основное время в Кубке России.

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