«Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

«Балтика» одержала победу над «Локомотивом» во втором матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы — 7-6. Таким образом, команда вышла в полуфинал Пути РПЛ.

В составе хозяев голом на третьей минуте отметился Наир Тикнизян. За гостей забил Данила Козлов (53-я).

Счёт первой игры — 2:2.

Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» больше 15 лет не проигрывает дома в основное время в Кубке России.