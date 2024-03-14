«Балтика» обыграла «Локомотив» по пенальти и вышла в полуфинал Пути РПЛ Кубка России
- РИА Новости
Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались калининградцы — 7-6. Таким образом, команда вышла в полуфинал Пути РПЛ.
В составе хозяев голом на третьей минуте отметился Наир Тикнизян. За гостей забил Данила Козлов (53-я).
Счёт первой игры — 2:2.
Ранее сообщалось, что «СКА-Хабаровск» больше 15 лет не проигрывает дома в основное время в Кубке России.