«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ
- РИА Новости
Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.
У дончан отличились Кирилл Щетинин 22-я минута, Данил Глебов (32-я) и Мохаммад Мохеби, который забил дважды: на 42-й и 57-й минутах.
В составе бело-голубых единственный мяч на 79-й минуте забил Бителло.
В этом эпизоде рассечение головы получил голкипер гостей Сергей Песьяков, который всё же смог продолжить встречу.
По итогам 22 туров «Динамо» занимает третью строчку, набрав 38 очков, а «Ростов» — седьмую. В активе жёлто-синих 30 турнирных баллов.
Ранее Виктор Гусев и сотрудник «Крокуса» нанесли символический удар по мячу перед матчем «Динамо» — «Ростов».