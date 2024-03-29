«Ростов» разгромил «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ

«Ростов» на выезде в рамках матча 22-го тура Российской премьер-лиги одержал крупную победу над столичным «Динамо».

Встреча, которая проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Валерия Карпина.

У дончан отличились Кирилл Щетинин 22-я минута, Данил Глебов (32-я) и Мохаммад Мохеби, который забил дважды: на 42-й и 57-й минутах.

В составе бело-голубых единственный мяч на 79-й минуте забил Бителло.

В этом эпизоде рассечение головы получил голкипер гостей Сергей Песьяков, который всё же смог продолжить встречу.



По итогам 22 туров «Динамо» занимает третью строчку, набрав 38 очков, а «Ростов» — седьмую. В активе жёлто-синих 30 турнирных баллов.



Ранее Виктор Гусев и сотрудник «Крокуса» нанесли символический удар по мячу перед матчем «Динамо» — «Ростов».