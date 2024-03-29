Гусев и сотрудник «Крокуса» нанесли символический удар по мячу перед матчем «Динамо»
- РИА Новости
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«Традиция, наполненная добром», — говорится в Telegram-канале бело-голубых.
Добавим, что футболисты обеих команд вышли на поле в футболках с изображением журавлей, что является акцией памяти по жертвам нападения.
Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.
Ранее Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».