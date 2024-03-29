Гусев и сотрудник «Крокуса» нанесли символический удар по мячу перед матчем «Динамо»

Символический удар по мячу перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги между московским «Динамо» и «Ростовом» нанесли комментатор Виктор Гусев и 14-летний подросток Артём Донсков, который помогал людям покинуть здание «Крокус Сити Холла» в день террористической атаки.

«Традиция, наполненная добром», — говорится в Telegram-канале бело-голубых.

Добавим, что футболисты обеих команд вышли на поле в футболках с изображением журавлей, что является акцией памяти по жертвам нападения.

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холла» началась стрельба, в результате которой, по последним данным СК России, погибли 143 человека.

Ранее Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе».



