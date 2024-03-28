Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе»

Российские игроки Илья Ковальчук и Евгений Малкин поддержали 8-летнего хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».

РИА Новости