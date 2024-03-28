Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе»
- РИА Новости
Нападающий «Спартака» посетил юного хоккеиста в больнице и подарил свой игровой свитер с клюшкой.
Форвард «Питтсбурга» пожелал мальчику здоровья.
Воспитанник академии «Олимпийская деревня — 80» Илья пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.
Ранее Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе».