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Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе»

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Российские игроки Илья Ковальчук и Евгений Малкин поддержали 8-летнего хоккеиста Илью Толпыкина, который пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».
Ковальчук и Малкин поддержали мальчика, который пострадал в «Крокусе»
  • РИА Новости

Нападающий «Спартака» посетил юного хоккеиста в больнице и подарил свой игровой свитер с клюшкой.

Форвард «Питтсбурга» пожелал мальчику здоровья.

Воспитанник академии «Олимпийская деревня — 80» Илья пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.

Ранее Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе».

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