Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал пострадавшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» восьмилетнего хоккеиста.

«Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления», — приводит «Советский спорт» слова Овечкина.

Воспитанник академии «Олимпийская деревня — 80» Илья Толпыкин пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.

Ранее сообщалось, что Ковальчук, Кузнецов и клубы КХЛ поддержали восьмилетнего хоккеиста.