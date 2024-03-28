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Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе»

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал пострадавшего в результате теракта в «Крокус Сити Холле» восьмилетнего хоккеиста.
Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе»
  • AP
  • © Nick Wass

«Я знаю, ты крепкий, смелый, сильный парень, ты обязательно всё выдержишь! А шрамы только украшают настоящего мужчину. Я желаю тебе скорейшего выздоровления», — приводит «Советский спорт» слова Овечкина.

Воспитанник академии «Олимпийская деревня — 80» Илья Толпыкин пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.

Ранее сообщалось, что Ковальчук, Кузнецов и клубы КХЛ поддержали восьмилетнего хоккеиста.

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