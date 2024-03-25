Ковальчук, Кузнецов и клубы КХЛ поддержали восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте

Отец восьмилетнего хоккеиста, который пострадал в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил, что его сына поддержали нападающий «Каролины» Евгений Кузнецов, форвард «Спартака» Илья Ковальчук и многие другие.

«Поддержка колоссальная. Не только от клубов КХЛ, но и НХЛ. Евгений Кузнецов сделал нам перевод средств, прислал видеооткрытку. Илья Ковальчук созвонился с нами, подарил клюшку, сказал, что от Александра Овечкина будет видеооткрытка», — приводит слова отца мальчика РИА Новости.

Также он рассказал, что с поддержкой выступили Алексей Жамнов, ЦСКА, «Крылья Советов», «Ак Барс», «Трактор» и другие. А «Спартак» подарил игровой свитер с автографами хоккеистов.

«Хоккейное братство сработало на 1000%. Это очень дорогого стоит», — добавил мужчина.

Воспитанник академии «Олимпийская деревня — 80» Илья Толпыкин пострадал при террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его сбила машина, на которой, предположительно, пытались скрыться нападавшие.

Ранее сообщалось, что средства от матча СКА — «Автомобилист» пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе».