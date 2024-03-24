RT в Telegram
Подпишись

Средства от матча СКА — «Автомобилист» пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Короткая ссылка
Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что деньги от продажи билетов на пятый матч плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».
Средства от матча СКА — «Автомобилист» пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 млн рублей», — написал Ротенберг.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека.

Ранее сообщалось, что Соболев пожертвовал 500 тыс. рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить