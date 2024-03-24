Средства от матча СКА — «Автомобилист» пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что деньги от продажи билетов на пятый матч плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» пойдут на помощь пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Вырученные средства от продажи билетов на пятый матч серии с «Автомобилистом» СКА направит на помощь пострадавшим. Также я лично переведу 1 млн рублей», — написал Ротенберг.

Напомним, что 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным Следственного комитета России, погибли 133 человека.

Ранее сообщалось, что Соболев пожертвовал 500 тыс. рублей пострадавшим при теракте в «Крокусе».