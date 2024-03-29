Лещенко — о возможном чемпионстве «Динамо»: стихи и песни уже записаны

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что у него уже написана песня на случай победы московского «Динамо», болельщиком которого он является, в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Всё сделаем, это будет большой праздник. Мы все ждём этого момента. Стихи и песни уже записаны», — сказал Лещенко «Матч ТВ».

В последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году. В текущем розыгрыше РПЛ бело-голубые после 20 туров занимают третью строчку таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.



Ранее Роман Павлюченко заявил, что считает «Динамо» фаворитом в предстоящем матче с «Ростовом».