Лещенко — о возможном чемпионстве «Динамо»: стихи и песни уже записаны
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«Всё сделаем, это будет большой праздник. Мы все ждём этого момента. Стихи и песни уже записаны», — сказал Лещенко «Матч ТВ».
В последний раз «Динамо» становилось чемпионом страны в 1976 году. В текущем розыгрыше РПЛ бело-голубые после 20 туров занимают третью строчку таблицы, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.
Ранее Роман Павлюченко заявил, что считает «Динамо» фаворитом в предстоящем матче с «Ростовом».