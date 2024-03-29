Павлюченко считает «Динамо» фаворитом в матче с «Ростовом»
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«Думаю, москвичи однозначно переиграют «Ростов», сегодня они сильнее во всех компонентах. Кроме того, играют дома. В этом сезоне «Динамо» — хорошая и крепкая команда», — цитирует Павлюченко «СЭ».
Встреча между командами пройдёт 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.
Москвичи идут на третьем месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Ростов» располагается на десятой строчке (27 очков).
Ранее сообщалось, что переводчик «Динамо» был в «Крокусе» в момент начала стрельбы.