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Павлюченко считает «Динамо» фаворитом в матче с «Ростовом»

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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Ростовом».
Павлюченко считает «Динамо» фаворитом в матче с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Думаю, москвичи однозначно переиграют «Ростов», сегодня они сильнее во всех компонентах. Кроме того, играют дома. В этом сезоне «Динамо» — хорошая и крепкая команда», — цитирует Павлюченко «СЭ».

Встреча между командами пройдёт 29 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19:30.

Москвичи идут на третьем месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. «Ростов» располагается на десятой строчке (27 очков).

Ранее сообщалось, что переводчик «Динамо» был в «Крокусе» в момент начала стрельбы.

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