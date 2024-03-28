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Переводчик «Динамо» был в «Крокусе» в момент начала стрельбы

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Переводчик московского «Динамо» Артём Журавлёв находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы.
Переводчик «Динамо» был в «Крокусе» в момент начала стрельбы
  • AFP

«К огромному счастью, ему удалось оперативно покинуть концертный зал, он здоров, не получил ранений или тяжёлых травм. И морально он тоже держится молодцом», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Динамо».

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе».

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