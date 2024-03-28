Переводчик «Динамо» был в «Крокусе» в момент начала стрельбы

Переводчик московского «Динамо» Артём Журавлёв находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы.

«К огромному счастью, ему удалось оперативно покинуть концертный зал, он здоров, не получил ранений или тяжёлых травм. И морально он тоже держится молодцом», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе «Динамо».

Напомним, 22 марта перед концертом группы «Пикник» в зале «Крокус Сити Холл» началась стрельба, в ходе которой, по последним данным СК России, погибли 139 человек.

Ранее Александр Овечкин поддержал восьмилетнего хоккеиста, пострадавшего в теракте в «Крокусе».