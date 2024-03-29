В «Урале» ответили на вопрос, интересен ли клубу Черышев
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«Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен», — цитирует его Sport24.
В конце марта спортивный директор «Венеции», цвета которой вингер защищает на данный момент, заявил, что 1 июля тот станет свободным агентом.
В действующем контракте россиянина содержится пункт об автоматическом продлении при соблюдении ряда условий, но сделать это Черышеву не удалось.
Ранее в «Зените» подчеркнули, что не заинтересованы в приглашении Черышева.