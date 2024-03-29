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В «Урале» ответили на вопрос, интересен ли клубу Черышев

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Президент ФК «Урал» Григорий Иванов ответил на вопрос, готов ли пригласить в команду бывшего футболиста сборной России Дениса Черышева.
В «Урале» ответили на вопрос, интересен ли клубу Черышев
  • Gettyimages.ru
  • © Soccrates Images

«Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен», — цитирует его Sport24.

В конце марта спортивный директор «Венеции», цвета которой вингер защищает на данный момент, заявил, что 1 июля тот станет свободным агентом.

В действующем контракте россиянина содержится пункт об автоматическом продлении при соблюдении ряда условий, но сделать это Черышеву не удалось.

Ранее в «Зените» подчеркнули, что не заинтересованы в приглашении Черышева.

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