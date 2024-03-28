В «Зените» не заинтересованы в приглашении Черышева

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не рассматривает возможность приглашения российского нападающего Дениса Черышева.

«Зенит» не будет рассматривать кандидатуру Дениса Черышева в качестве усиления», — цитирует Медведева «РБ Спорт».

Незадолго до этого появилась информация, что выступающий за «Венецию» Черышев летом 2024 года станет свободным агентом.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала», в составе которого выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2015/16. При этом в сумме за королевский клуб он провёл семь матчей, отметился голом и передачей.

Также Черышев известен по выступлениям за «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию», а с августа 2022 года защищает цвета «Венеции». За итальянскую команду он выходил на поле в 33 встречах, в которых записал на свой счёт четыре мяча и два паса.

Ранее Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Венеции» Дениса Черышева, не исключил, что его сын может продолжить карьеру в России.