В «Венеции» сообщили, что 1 июля Черышев станет свободным агентом
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«В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом», — приводит слова Брендолини Sport24.
В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.
Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее Дмитрий Черышев не исключил переход сына Дениса в один из российских клубов.