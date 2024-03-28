В «Венеции» сообщили, что 1 июля Черышев станет свободным агентом

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин сообщил, что полузащитник Денис Черышев станет свободным агентом 1 июля.

«В договоре есть пункт, предусматривающий автоматическое продление. Это условие не было соблюдено, поэтому 1 июля Черышев станет свободным агентом», — приводит слова Брендолини Sport24.

В нынешнем сезоне россиянин провёл за команду девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее Дмитрий Черышев не исключил переход сына Дениса в один из российских клубов.