Вратарь «Зенита»: нам повезло попасть на «Спартак» в Кубке России

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин высказался о предстоящих матчах своей команды в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».

«Я думаю, результаты команды говорят сами за себя. Единственное, хотелось обыграть «Спартак», но нам повезло с жеребьёвкой в Кубке России. У нас будет возможность сыграть ещё два матча со «Спартаком». Я считаю, что «Спартак» – хороший соперник под эту стадию», — приводит слова Васютина издание «Спорт день за днём».



Голкипер добавил, что ему вдвойне приятно, что встреча пройдёт именно в рамках Кубка страны, ведь он ожидает увидеть заполненную арену и ощутить активную поддержку болельщиков.



Первая игра между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится 3 апреля в Москве. Начало встречи — 20:30.



Ранее Александр Медведев высказался о жеребьёвке Пути РПЛ Кубка России.