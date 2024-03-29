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Вратарь «Зенита»: нам повезло попасть на «Спартак» в Кубке России

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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Александр Васютин высказался о предстоящих матчах своей команды в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком».
Вратарь «Зенита»: нам повезло попасть на «Спартак» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я думаю, результаты команды говорят сами за себя. Единственное, хотелось обыграть «Спартак», но нам повезло с жеребьёвкой в Кубке России. У нас будет возможность сыграть ещё два матча со «Спартаком». Я считаю, что «Спартак» – хороший соперник под эту стадию», — приводит слова Васютина издание «Спорт день за днём».

Голкипер добавил, что ему вдвойне приятно, что встреча пройдёт именно в рамках Кубка страны, ведь он ожидает увидеть заполненную арену и ощутить активную поддержку болельщиков. 

Первая игра между красно-белыми и сине-бело-голубыми состоится 3 апреля в Москве. Начало встречи — 20:30.

Ранее Александр Медведев высказался о жеребьёвке Пути РПЛ Кубка России.

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