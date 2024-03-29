De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества

Россия запросила экстрадицию голландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ из-за налогового мошенничества.

По информации издания, футболист красно-белых, находящийся в тюрьме, сообщил, что надеется попасть на территорию Российской Федерации. Россия, так же как и Нидерланды, запросила его экстрадицию из ОАЭ.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела предположил, что Промес больше не сможет выступать за красно-белых.







