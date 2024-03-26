Петржела считает, что Промес больше не вернётся в «Спартак»

Бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий «Спартака» Квинси Промес больше не сможет выступать за красно-белых.

«Думаю, Промес больше никогда не вернётся в «Спартак». Возможно, он когда-то и будет играть в футбол, но уже не в России и не у красно-белых», — заявил Петржела «РБ Спорт».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кто может заменить Промеса в «Спартаке».