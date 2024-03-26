Мостовой: Зиньковский должен заменить Промеса в «Спартаке»
- РИА Новости
«Похоже, история Промеса в «Спартаке» завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность — он должен заменить Промеса. Ему надо выходить на новый уровень», — цитирует Мостового «РБ Спорт».
Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.
Ранее сообщалось, что Промесу советовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции.