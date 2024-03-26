Мостовой: Зиньковский должен заменить Промеса в «Спартаке»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кто может заменить нападающего Квинси Промеса в «Спартаке».

«Похоже, история Промеса в «Спартаке» завершена. На Зиньковском теперь лежит большая ответственность — он должен заменить Промеса. Ему надо выходить на новый уровень», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. В настоящий момент игрок ждёт решения суда.

Ранее сообщалось, что Промесу советовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции.