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Metaratings: Промесу советовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в декабре 2023 года стал резидентом ОАЭ, чтобы защитить себя от возможной экстрадиции в Нидерланды.
Metaratings: Промесу советовали стать резидентом ОАЭ, чтобы избежать экстрадиции
  • РИА Новости

По данным Metaratings, на этот шаг голландский футболист пошёл по совету окружения. Близкие к нему люди уверяли, что этот шаг может помочь ему избежать возможной экстрадиции в Нидерланды, где Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата.

Промес защищал цвета «Спартака» в период с 2014 по 2018 год, а впоследствии вернулся в команду в феврале 2021 года. В общей сложности он провёл за москвичей 235 матчей, забил 114 голов и отдал 59 результативных передач.

Ранее стало известно, что «Спартак» может взыскать с Промеса компенсацию за расторжение контракта.

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