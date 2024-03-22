РБК: «Спартак» прописал в контракте Промеса право взыскать с него до €20 млн
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Как сообщает источник РБК, Промес в случае досрочного расторжения контракта со «Спартаком» по своей инициативе должен будет выплатить клубу более €20 млн.
По информации источника, соглашение было подписано в 2021 году.
Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.