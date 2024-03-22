РБК: «Спартак» прописал в контракте Промеса право взыскать с него до €20 млн

«Спартак» может взыскать с нападающего Квинси Промеса компенсацию за расторжение контракта.

Как сообщает источник РБК, Промес в случае досрочного расторжения контракта со «Спартаком» по своей инициативе должен будет выплатить клубу более €20 млн.

По информации источника, соглашение было подписано в 2021 году.

Напомним, что суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы.