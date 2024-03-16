Адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы
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«Первоначально решение должно быть принято через 30 дней, однако этот срок может быть продлён. Он может быть продлён на неопределённое время, сколько продолжаются процедуры», — приводит слова Ямаловой Sportnieuws.nl со ссылкой на De Telegraaf.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что старается не читать новости о Промесе.