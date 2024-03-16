Адвокат заявила, что процесс экстрадиции Промеса может растянуться на годы

Адвокат юридической фирмы в Дубае Людмила Ямалова заявила, что процесс экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса из ОАЭ в Нидерланды может растянуться на годы.

«Первоначально решение должно быть принято через 30 дней, однако этот срок может быть продлён. Он может быть продлён на неопределённое время, сколько продолжаются процедуры», — приводит слова Ямаловой Sportnieuws.nl со ссылкой на De Telegraaf.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что старается не читать новости о Промесе.