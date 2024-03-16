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Литвинов: стараюсь не читать никакие новости о Промесе

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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал ситуацию вокруг форварда Квинси Промеса.
Литвинов: стараюсь не читать никакие новости о Промесе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Стараюсь не читать никакие новости о Промесе. Просто знаю, что Квинси находится там, где находится. Конечно, скучаю по нему. Он один из наших лидеров. Надеюсь, что всё устаканится, успокоится, и Квинси будет с нами и будет помогать на поле», — приводит слова Литвинова Sport24.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» в Эмиратах он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту. 

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось, что адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год.

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