De Telegraaf: адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает De Telegraaf, представители 32-летнего футболиста могут сделать это путём постоянных апелляций.
Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.
Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.
13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Промес не находится в тюрьме для ожидающих экстрадиции.