De Telegraaf: адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды на год.

Как сообщает De Telegraaf, представители 32-летнего футболиста могут сделать это путём постоянных апелляций.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Во время сборов «Спартака» он попал в ДТП, но покинул место происшествия. Полиция Дубая задержала его при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Промес не находится в тюрьме для ожидающих экстрадиции.