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De Telegraaf: Промес не находится в тюрьме для ожидающих экстрадиции

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Стало известно, в какой тюрьме пребывает нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в данный момент.
De Telegraaf: Промес не находится в тюрьме для ожидающих экстрадиции
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

По данным De Telegraaf, голландский нападающий находится в одной из камер большого тюремного комплекса, расположенного неподалёку от аэропорта Дубая, а не в тюрьме «Аль-Авир», в которой есть специальное отделение для ожидающих экстрадиции задержанных.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Промес защищал цвета «Спартака» в период с 2014 по 2018 год, а впоследствии вернулся в команду в феврале 2021 года. В общей сложности он провёл за москвичей 235 матчей, забил 114 голов и отдал 59 результативных передач.

Ранее российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что московский «Спартак» должен демонстрировать хорошие результаты даже в отсутствие своего футболиста Квинси Промеса.

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