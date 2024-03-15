De Telegraaf: Промес не находится в тюрьме для ожидающих экстрадиции

Стало известно, в какой тюрьме пребывает нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в данный момент.

По данным De Telegraaf, голландский нападающий находится в одной из камер большого тюремного комплекса, расположенного неподалёку от аэропорта Дубая, а не в тюрьме «Аль-Авир», в которой есть специальное отделение для ожидающих экстрадиции задержанных.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Промес защищал цвета «Спартака» в период с 2014 по 2018 год, а впоследствии вернулся в команду в феврале 2021 года. В общей сложности он провёл за москвичей 235 матчей, забил 114 голов и отдал 59 результативных передач.

Ранее российский тренер Александр Тарханов выразил мнение, что московский «Спартак» должен демонстрировать хорошие результаты даже в отсутствие своего футболиста Квинси Промеса.