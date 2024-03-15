Тарханов: «Спартак» будет учиться играть без Промеса

Российский тренер Александр Тарханов считает, что московский «Спартак» должен демонстрировать хорошие результаты даже в отсутствие своего футболиста Квинси Промеса.

«Спартак» — это не один Промес. В команде собраны высококлассные игроки, есть своя академия, деньги на трансферы. Красно-белые должны справляться и учиться играть без Промеса», — сказал Тарханов «РБ Спорту».

По словам специалиста, даже несмотря на то что на голландца рассчитывали в стане красно-белых, теперь спартаковцам придётся отталкиваться от данности.

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.



Ранее агент Паулу Барбоза заявил, что Промес не вернётся в большой футбол после тюрьмы, если окажется в ней.