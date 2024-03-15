RT в Telegram
Подпишись

Тарханов: «Спартак» будет учиться играть без Промеса

Короткая ссылка
Российский тренер Александр Тарханов считает, что московский «Спартак» должен демонстрировать хорошие результаты даже в отсутствие своего футболиста Квинси Промеса.
Тарханов: «Спартак» будет учиться играть без Промеса
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» — это не один Промес. В команде собраны высококлассные игроки, есть своя академия, деньги на трансферы. Красно-белые должны справляться и учиться играть без Промеса», — сказал Тарханов «РБ Спорту».

По словам специалиста, даже несмотря на то что на голландца рассчитывали в стане красно-белых, теперь спартаковцам придётся отталкиваться от данности. 

13 марта стало известно, что Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.

Суд Амстердама в феврале 2024 года признал футболиста виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Промес был объявлен в международный розыск.

Ранее агент Паулу Барбоза заявил, что Промес не вернётся в большой футбол после тюрьмы, если окажется в ней. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить